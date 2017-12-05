Anadolu Jet Satış Pazarlama Müdürü Demokan Murat Öktem, ATİD Başkanı Birol Akman ve Başkan Yardımcısı Ali Cenk Yorulmaz’la birlikte, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ATİD Başkanı ile bir protokol imzaladı. Başkan Yücel, protokole göre Gazipaşa Alanya Havalimanı’ndan Anadolu Jet’le Ankara’daki termal otellere gidecek misafirlerin 3 gece ödeyip 5 gece konaklayacağını, merkezde kalacakların ise 2 gece konaklayıp 1 gece ödeyeceğini belirtti. Belediye Başkanı Yücel, ayrıca havalimanı transferlerini de ATİD’in ücretsiz yapacağını vurguladı. Belediye Başkanı Yücel, Alanya Belediyesi ve ATİD arasında imzalana protokolün hayırlı olması dileğinde bulundu.

Protokol imza törenine Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de katıldı. Sili, Ankaralıların da Alanya’ya gelebilecekleri bir paket hazırlığı içinde olduklarını ifade etti.