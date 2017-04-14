Alanya Belediyesi lokum ve limonata dağıttı

Organizasyona katılan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Alanya Sabit-Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Hasan Yiğit de vatandaşlara lokum ikram etti.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gün boyu devam eden organizasyonda esnaf ve vatandaşlara toplam 10 bin adet lokum ikram etti. Alanya Belediye çadırının hemen yanına sabitlenen seyyar ‘İkram Çeşmesi’nden ise 2 bin bardak limonata ikramı yapıldı.

Cuma Pazarı’nda gerçekleştirilen ikram organizasyonuna pazar esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken verilen hizmet için görevlilere teşekkür etti.