Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 15:54

Alanya Belediyesi lokum ve limonata dağıttı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatıyla, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Cuma Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlara ikram çeşmesinden limonata dağıtılırken hemen yanına kurulan belediye çadırında da lokum ikram edildi.

Alanya Belediyesi lokum ve limonata dağıttı

14 Nisan 2017 15:54

Organizasyona katılan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Alanya Sabit-Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Hasan Yiğit de vatandaşlara lokum ikram etti.


Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gün boyu devam eden organizasyonda esnaf ve vatandaşlara toplam 10 bin adet lokum ikram etti. Alanya Belediye çadırının hemen yanına sabitlenen seyyar ‘İkram Çeşmesi’nden ise 2 bin bardak limonata ikramı yapıldı.


Cuma Pazarı’nda gerçekleştirilen ikram organizasyonuna pazar esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken verilen hizmet için görevlilere teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
21
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    20°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:35
  • Güneş :06:16
  • Öğle :13:08
  • İkindi :16:49
  • Akşam :19:39
  • Yatsı :21:09
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!