Alanya Belediyesi sağlıklı bir nesil için Türkiye’de bir ilki başlattı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na (BAKA) sunduğu Skolyoz Taraması ve Omurga Sağlığı Farkındalığı projesiyle hibe almaya hak kazanan Alanya Belediyesi, ‘Skolyoz Ölçüm Cihazı’ olarak adlandırılan ‘Spinal Mouse’ ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortak çalışma yaparak ilçede bulunan okullarda skolyoz taramasına başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in büyük önem verdiği proje ilk olarak Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi’nde uygulanmaya başlandı. ‘Skolyoz Ölçüm Cihazı’ olarak adlandırılan ‘Spinal Mouse’ yardımıyla Uzman Fizyoterapist Erdem Demir tarafından öğrencilere yönelik yapılan uygulamada omurga ve sağlık taramasında radyasyona maruz kalmadan sorunların teşhisi yapıldı.

Lise dengi okullarda uygulanacak

Spinal Mouse cihazı, Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Uzman Fizyoterapist Erdem Demir tarafından sağlıklı bir nesil için şehirdeki okullarda aktif olarak devam ettirilen Omurga Sağlığı ve Postür Eğitimleri’nde kullanılacak. Skolyoz Ölçüm Cihazı ile lise dengi okullardaki öğrenciler, omurga sağlığı taramasından geçirilecek.

Öğrenciler radyasyona maruz kalmayacak

Türkiye’de ilk defa uygulanan proje kapsamında Spinal Mouse ile Alanya’da öğrencilerde skolyoz görülme sıklığını belirlemek, Türkiye ve dünyadaki diğer bölgeler ile karşılaştırmak, omurga sorunları hakkında farkındalık oluşturmak ve erken teşhis ile uygun tedavileri uygulamak amaçlanıyor. Ayrıca Spinal Mouse cihazı ile çocuklar herhangi bir radyasyona maruz kalmadan tarama gerçekleştiriliyor. Tarama sonucunda elde edilen veriler aileler, okul yönetimleri ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor.

"Belediyemiz olarak elimizden geleni yapacağız"

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Yüksel, "Boyun ve kas ağrılarıyla ilgili çocuklarımızın problemlerini çözmek için Sosyal Yardım Müdürlüğümüze bağlı fizyoterapi uzmanlarımızla beraber çalışma yapacağız. Bugün uzman arkadaşlarımızla beraber Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesine geldik. Burada öğrencilerimizin günlük yaşamını etkileyecek sıkıntılarının ortadan kalkması için belediyemiz olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Omurga eğriliğin görünmesinde artış gözlemleniyor"

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) hibesiyle alanın cihazla ölçümlere başladığını söyleyen Alanya Belediyesinde görevli Fizyoterapist Erdem Demir, "Lise çağındaki kişilerde son yıllarda omurga eğriliğin görünmesinde artış gözlemleniyor. Bu artışın nedenlerini öğrenmek için Alanya bölgesinde yaptığımız bir çalışma bu. Aynı zamanda yakaladığımız vakaları da sağlık kuruluşlarına yönlendirmek ve toplumda bir farkındalık oluşturmak amacımız. Çocuklarımıza omurga eğrili konuşunda bilgilendirme yapıyoruz. Bu bilgileri de okul yönetimi, aileler ve ilgili sağlık kuruluşlarıyla paylaşıyoruz" diye konuştu.

"X-ray cihazına maruz kalmadan bilgi edinebiliyoruz"

Liselerde geniş kapsamlı sağlık taraması yapıldığını aktaran Fizyoterapist Demir, "Bu taramanın diğer taramalardan farkı Spinal Mouse cihazıyla herhangi bir x-ray cihazına maruz kalmadan bir bilgi edinebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu cihaz yardımıyla çeşitli pozisyonlarda omurganın ön, yan ve arkaya eğilirken ölçümlerini alıyoruz ve bu ölçüler bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayarda bir yazılım vasıtasıyla her bir omur sekmentinin hareketliliği hakkında bilgi elde ediyoruz. Bu bilgileri değerlendirdikten sonra bir problem görüyorsak bunu aileyle paylaşacağız" ifadelerini kaydetti.