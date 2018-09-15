Alanya Belediyesi ve gönüllüler Damlataş Plajı'nı temizledi

Alanya Belediyesi, ‘15 Eylül Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla Damlataş Plajı'nda etkinlik düzenledi.

Alanya Belediyesi, ‘15 Eylül Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte mavi bayraklı Damlataş Plajı'nda gönüllülerle birlikte çevre temizliği yaptı. Etkinliğe gönüllüler, Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir ve Çevre Sağlık Müdürü Sevda Erdoğmuş katıldı. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde gönüllülerin katılımıyla Damlataş Plajı'nda temizlik yaptıklarını belirten Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, ‘'Bugün amacımız bir farkındalık oluşturmak . Atalarımızın emaneti bu cennet vatanı kendi ellerimizle kirletilmesini önlemek amacıyla yapılan bu tür etkinlikleri Alanya Belediyesi olarak destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan gönüllülerimize teşekkür ederim'' dedi.

Çevre temizliğinde her atığın sınıflarına göre toplandığına dikkat çeken Demir, daha temiz bir Alanya için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.