Alanya Belediyesi,kardeş şehir Silute’de

Balık Çorbası Festivali’ne katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel, Belediye Meclis Üyesi Emine Çalış, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş’un yer aldığı heyet ziyaretin ilik gününde Silute kentinde bulunan tarihi müze ve el sanatları merkezinde incelemelerde buludu.

Başkan Yücel ve beraberindekiler, Silute Belediye Başkanı Vytautas Laurinaitis ile de bir araya geldi. Silute Belediye Başkanı Laurinaitis’e nazik daveti için teşekkür eden Yıldız Yücel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in davet mektubunu takdim ederek her yıl Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Noel Pazarı’na davet etti ve pazarda balık çorbası pişirilip sunulmasından memnun olacağını ifade etti.

Silute Belediyesi’nin Polonya, Ukrayna ve Belarus’dan gelen kardeş şehir heyetlerinin de katıldığı yemekte konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirildi.

Alanya heyeti, Silute kentinin eski meydanında gerçekleştirilen 10. Uluslararası Balık Çorbası Festivali’ne de katıldı. Festivalin açılış konuşmalarının ardından Silute Belediye Başkanı Vytautas Laurinaitis festivale katılan tüm kardeş şehir heyet temsilcilerini sahneye davet ederek teşekkür etti ve festival anısına önlük giydirdi. Açılış töreninin ardından Alanya heyeti stantları tek tek gezerek pişirilen çorbaların tadına baktı. Alanya Belediyesi’nin geleneksel yemek kültürü ne sahip çıkmak için yürüttüğü mutfak mirası çalışmaları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.