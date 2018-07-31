Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel; “Dönemimizde hizmete açtığımız Cikcilli, Mamadı, Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe ve Çevre Yoluna bağlantısını sağlayacak yolumuzda sıcak asfalt çalışmasına başladık. Çevre Yolu’na alternatif olacak bu yolla bölge trafiğini rahatlatacağız.” dedi.

Alanya Belediyesi’nin 2018 yılı yatırım programı çerçevesinde kentin birçok mahallesinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Küçükhasbahçe ve Büyükhasbahçe Mahallelerinde ara caddeleri birer birer sıcak asfaltla kaplayan Alanya Belediyesi, son olarak Büyükhasbahçe Cami Önü ile birlikte bölgeye 1,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını da başlattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

"Çevre yoluna alternatif"

Yücel’in hizmete açtığı yolda altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla sıcak asfalt çalışmalarına hız verildi.Cikcilli, Mamadı, Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe ve Koçlar Sokak istikametinde, çevre yoluna bağlantısı yapılacak olan 15 metre genişliğindeki imar yolu ile bölgenin yıllardır çözülemeyen yol sorunu çözülmüş olacak.

Alanya Belediyesi, şehrin her noktasında aralıksız olarak sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarını Büyükhasbahçe ve Küçükhasbahçe Mahallelerinde yoğunlaştırdı.Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen hummalı çalışmanın gelecek hafta tamamlanacağı açıklandı.

Büyükhasbahçe ve Küçükhasbahçe Mahallelerinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"Sağlıklı yatırım oldu"

Başkan Adem Murat Yücel, DSİ, TEDAŞ ve ASAT’ın çalışmalarından dolayı asfalt çalışmalarında gecikme yaşansa da en sağlıklı yatırımın yapıldığını vurguladı.

Başkan Yücel; “Küçükhasbahçe ve Büyükhasbahçe Mahallelerimizde yıllardan beri imar probleminden dolayı bazı temel altyapı ve yollarla ilgili çalışmalarda sıkıntılar vardı. Bölgesel olarak 2014 yılından sonra imar problemini çözmemizin ardından DSİ’nin 1200’lük içme suyu çalışmaları, TEDAŞ’ın ve ASAT’ınaltyapı çalışmalarından dolayı biraz geç kalınan bir yatırım oldu. Fakat iyi ve sağlıklı bir yatırım oldu.” dedi.

“Hayırlı olsun"

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını söyleyen Başkan Yücel; “Bütün altyapıların tamamlanmasının ardından en sonunda sıcak asfalt çalışmalarımızı başlattık. Bu yolumuz, Küçükhasbahçe’den çıkarak Büyükhasbahçe ve Mamadı bölgesine kadar uzanan çevre yoluna paralel bir yol. Bu yol tam anlamıyla kullanıma açıldıktan sonra bu bölgenin trafiğini ne kadar rahatlatacağını hep birlikte göreceğiz. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı geciken asfalt çalışmamız için bölge halkından da özür diliyor, şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.