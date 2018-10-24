Alanya Belediyesinde 6 Şapka Düşünme Tekniği anlatıldı

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerinde eğitimci-yazar Oğuz Saygın tarafından dünyanın en önemli düşünürü olarak kabul edilen Edward de Bono'nun “6 Şapka Düşünme Tekniği” anlatıldı.

Bireysel düşünme tekniklerinin ele alındığı kültür merkezindeki seminere, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Çocuklarda en özgür düşünmenin ilkokul öncesi dönemde yaşandığını belirten Saygın, yaratıcı düşünmenin her geçen gün azaldığına dikkat çekti. “Düşünmek farklı bir şey, başarılı olmak istiyorsak düşünmeyi öğrenmek lazım” diyen Saygın, 6 Şapka Düşünme Tekniği'nin özelliklerine değindi.

Bu tekniği sırasıyla mavi, beyaz, kırmızı, sarı, siyah ve yeşil şapka adı altında 6 renkle tanımlayan Oğuz Saygın, düşünmenin hayattaki önemini örneklerle anlattı.

Saygın, dinleyicilerle “Eğitimde Oyun” tekniğinin faydaları üzerine dinleyicilerle birlikte 6 Şapka Düşünme Tekniğiyle ilgili de bir uygulama gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen eğitim seminerleri devam edecek. Eğitimci Ruhan Maral'ın sunacağı “Cesaret Yönetimi” konulu seminer ise 28 Kasım'da yapılacak.