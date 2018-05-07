Alanya Belediyesi’nden 9 milyonluk geri dönüşüm tasarrufu

Alanya Belediyesi, çöp toplama ve geri dönüşüm konusunda geliştirdiği projelerle tasarruf sağlamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Tosmur ve Payallar Mahalleleri’nde kurduğu Atık Terfi Merkezleri sayesinde çöpler tırlar ile çöplüğe taşındı. Bu sayede 550 bin TL yatırımla 3 yılda 9 Milyon TL tasarruf sağlandı. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 407 personel ve 113 araçlık araç filosu ile her mahallede hizmetlerine devam ediyor. 2014 Yılında 66 olan araç sayısı, 2018 yılında 113’e çıkartıldı.

“Çöp taksiler hizmete girdi”

Alanya Belediyesi 2016 yılında turistik bölgeler için 2 adet çöp taksi hizmete sundu. Çöp taksiler sayesinde dar sokaklar, kapalı alanların çöp sorunu tamamen çözülerek trafik yönünden rahatlama sağlandı. Çöp toplama saatlerinin dışında da hizmet veren çöp taksiler, kullanım rahatlığı ile çöplerin birikerek çirkin görüntü ve koku oluşturmasına engel oldu.

66 Kırsal Mahallede çöp toplama hizmeti veriliyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 45 kırsal mahalleye hizmet verilirken, 2017 yılında bu sayı 66’ya çıktı. Alanya merkez, batı ve doğu mahalleleriyle birlikte kırsalda bulunan 66 mahallenin de düzenli olarak çöpleri toplanıyor.

Geri dönüşüme önem verildi

Geri dönüşüme önem veren Alanya Belediyesi tarafından ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için belirlenen noktalara 65 adet kafes, 65 adet kumbara, 100 adet pet toplama kumbarası, 250 adet konteyner, 478 adet iç mekan kutusu ve 50 bin adet poşet dağıtımı yapıldı.

Alanya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geri Dönüşüm Uygulamaları’nda Türkiye genelinde en başarılı belediyeler arasına girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında Belek’te düzenlediği Atık Yönetimi Sempozyumu’nda, Alanya Belediyesi Türkiye’deki en başarılı 6 belediyeden biri seçildi.

Alanya Belediyesi, turistik bölgeler için tasarımı ve estetik görüntüsüyle dikkat çeken yeni şeffaf tepegöz çöp kovaları imal ettirdi. Türkiye’de ilk defa Alanya Belediyesi tarafından imal ettirilen 300 adet şeffaf tepegöz çöp kovaları, ilçe genelinde turistlerin yoğun olarak kullandığı güzergâhlara monte edildi. Ayrıca 900 adet turkuaz renk tepegöz cinsi çöp kovaları da muhtelif noktalara yerleştirildi.

Yeraltı çöp konteynırları yaygınlaştırılıyor

Yeraltı çöp konteynırı kent genelinde yaygınlaştırılıyor. Alanya Prestij Caddesi’nde bulunan 13 adet ve Mahmutlar Prestij Caddesi’nde bulunan 21 adet yeraltı çöp konteynerindeki çöpler vinçli çöp kamyonu vasıtasıyla periyodik olarak toplanıyor. Altyapısı hazırlanan sistemle ileriki yıllarda tüm kent merkezinde yeraltı çöp konteynırına geçilmesi hedefleniyor.

“Ekmeğini Değerlendir” projesi ilgi gördü

Alanya Belediyesi, ekmek israfını önlemek için ’Ekmeğini Değerlendir’ projesini hayata geçirdi. 300 adet bayat ekmek toplama kumbarası Alanya genelinde uygun yerlere konuldu. 2018 yılı içinde 300 adet ilave kumbara dâhil edilerek bayat ekmek projesine devam edilecek.

“Temizlikte övgüler alıyoruz”

407 Personel ve 113 araçla tüm kente hizmet verdiklerini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, temizlikte övgüler aldıklarını vurguladı. Kentin temizliğini sağlamak için ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Yücel, “Halkımıza 7/24 tertemiz bir şehir sunmak için çok ciddi yatırımlar yaptık. Araç sayımızı 66’dan 113’e çıkardık. Her geçen gün güçlenen araç filomuzla kırsal mahallelerimizin tamamına ulaşıyoruz. Atık yönetiminde sayılı belediyeler arasına girdik. Doğuda ve batıda hizmete sunduğumuz Atık Terfi Merkezleri ile 3 yılda 9 Milyon TL tasarruf sağladık. Prestij caddelerinde başlattığımız yeraltı konteyneri sistemini tüm kent genelinde yapmak için altyapısını oluşturuyoruz. Yeni projelerle halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için dört dörtlük çalışmaya devam edeceğiz” dedi.