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07 Eylül 2018 14:12

Alanya Belediyesi’nden batı bölgesine 2 yeni park

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak Çakallar ve Saburlar Mahallelerinde 2 yeni parkın inşaatına başladı.

Alanya Belediyesi’nden batı bölgesine 2 yeni park

07 Eylül 2018 14:12


Alanya Belediyesi merkez ve kırsal mahallelere yaptığı hizmetlere aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, Çakallar ve Saburlar Mahallelerine 2 yeni park kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa süre içerisinde tamamlanacak olan parklara oyun gruplarının montajı yapıldıktan sonra peyzaj düzenlemeleri yapılacak.



“Eğlenirken öğrenecekler”


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada; ‘’Merkez mahallelerimizdeki gibi kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımız da bizim için çok önemli. 2014 yılında parksız mahalle kalmayacak demiştik. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız hem eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri hem de eğlenirken öğrenebilecekleri alanların her mahallemizde olması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz’’ dedi.




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