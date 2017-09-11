Alanya Belediyesi’nden çocuklara oyunculuk ve yazarlık kursu

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk Birimi Sorumlusu oyuncusu-yazar Nilbanu Engindeniz tarafından çocuklara 2017-2018 sezonunda oyunculuk ve yazarlık dersleri verilecek.

Seçmeler 7 Ekim’de Alanya Kültür Merkezi’nde

7 Ekim Cumartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da, 5-12 yaş arası çocuklara yönelik oyunculuk seçmeleri, 10-14 yaş arası çocuklar için yazarlık seçmeleri yapılacak. Yeteneklerine göre değerlendirilecek seçmelerde, oyunculuk kursları için 20, yazarlık kursu için 10 çocuk alınacak.

Yoğun başvuru nedeniyle ön elemeyle yapılacak seçmelere oyunculuk ve yazarlığa ilgi duyan tüm çocukların katılabileceğini belirten Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz; “Belediyemiz bünyesinde düzenlediğimiz oyunculuk ve yazarlık kursu çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılması adına çok önemli bir hizmet. Geleceğin kendine güvenen ve sanat eğitimi almış bireylerini yetiştirmek istiyoruz. İlgi duyan tüm aile ve çocukların seçmelere katılmasını bekliyoruz. Aileler bu fırsatı kaçırmasın” dedi.