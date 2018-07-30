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30 Temmuz 2018 15:42

Alanya Belediyesi’nden engelli vatandaşa yol hizmeti

Alanya Belediyesi, 86 yaşındaki bedensel engelli Ali Aydemir’in yolunu asfaltlayarak yıllardır süregelen yol çilesine son verdi.

Alanya Belediyesi’nden engelli vatandaşa yol hizmeti

30 Temmuz 2018 15:42


Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kestel Mahallesi Karapınar Caddesi Belen Sokak’ta ikamet eden Aydemir ailesinin yıllardır devam eden yol çilesine son verdi. Yürüme engelli ve yüzde 95 bilinç kaybı olan Ali Aydemir’in (86) oğlu Mehmet Aydemir’in, Alanya Belediyesi’ne müracaatının ardından ekipler gerekli çalışmaları başlattı.Evi ile anayol arasında kalan 50 metrelik toprak yolda tekerlekli sandalyesi ile hareket etmekte zorlanan Aydemir’in yolu asfaltlanarak "konforlu ve kullanışlı bir hale getirildi.


"Sıkıntı yaşıyorduk"


Evinin önü asfaltlanan ve ulaşımı konforlu hale getirilen Ali Aydemir’in oğlu Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada Başkan Adem Murat Yücel’e ve ekibine teşekkür ederek; “Allah, Başkanımız ve ekibinden razı olsun. Yıllardır babamı dışarıya çıkarmakta, hastaneye götürmekte büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Belediyemize yaptığımız müracaatın ardından ekipler gerekli çalışmayı hemen başlattı. Hem belediye personeline hem de Başkanımıza verdikleri bu hizmet için teşekkür ediyorum.” dedi.




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