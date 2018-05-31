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31 Mayıs 2018 11:30

Alanya Belediyesi’nden kırsala 4 park

Alanya Belediyesi, Fakırcalı, İspatlı, Kocaoğlanlı ve Keşefli Mahallelerinde 4 yeni parkın yapımını tamamladı.

Alanya Belediyesi’nden kırsala 4 park

31 Mayıs 2018 11:30


Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Fakırcalı, İspatlı, Kocaoğlanlı ve Keşefli Mahallelerinde 4 yeni parkın yapımını tamamladı.



Yücel, “merkezde ve kırsalda parksız mahalle kalmayacak”


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal mahallerde sosyal yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Yücel, “Merkez ve kırsal mahallelerin kalkınmasını sağlamak adına altyapıdan üstyapı ve sosyal projelere kadar çok yönlü bir çalışma yürütüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri hem de eğlenirken öğrenebilecekleri alanların her mahallemizde olması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz’’ dedi.




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