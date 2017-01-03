Alanya Belediyesi’nden kitap bağış kampanyası

Alanya Belediyesi, “Okuduğunu Okut-Bir kitap bağışla” sloganıyla kitap bağış kampanyası başlattı.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü işbirliğiyle “Okuduğunu Okut - Bir kitap bağışla” sloganıyla kitap bağış kampanyası başlattı.

İlk olarak Güllerpınarı Mahallesi El Sanatları Atölyesi’nde start alan kampanya Alanya Belediyesi’ne bağlı El Sanatları Atölyelerinde devam edecek. El Sanatları Atölyesine devam eden kursiyerler burada bulunan kitap bağış kutularına okudukları kitapları bağışlayabilecekler. 23 Nisan 2017 tarihine kadar sürecek kampanya ile elde edilen kitaplar ihtiyacı olan köy okullarına dağıtılacak.