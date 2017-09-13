Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 16:01

Alanya Belediyesi’nden okul kantinlerine denetim

Alanya Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte ilçe genelindeki okullarda kantin denetimlerine başladı.

Alanya Belediyesi’nden okul kantinlerine denetim

13 Eylül 2017 16:01


Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2017 -2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlere başladı. Yapılan denetimlerde kantinlerin fiziksel durumu, alet ve ekipmanları, personel kriterleri kontrol edilecek. Hijyen kurallarına uymayan ve eksiklikleri bulunan kantin işletmecileri uyarılacak.


Denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın fiziki ve sosyal şartları elverişli okullarda eğitim görmelerini sağlamak için yaptığımız çalışmaların yanı sıra onların okulda geçirdikleri süre içerisinde sağlıklı beslenmeleri için kantinleri denetliyoruz. Bu tür denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek. Yeni eğitim - öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum ”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    30°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    31°C
  • Pazar
    Açık
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç