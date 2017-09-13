Alanya Belediyesi’nden okul kantinlerine denetim

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2017 -2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlere başladı. Yapılan denetimlerde kantinlerin fiziksel durumu, alet ve ekipmanları, personel kriterleri kontrol edilecek. Hijyen kurallarına uymayan ve eksiklikleri bulunan kantin işletmecileri uyarılacak.

Denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın fiziki ve sosyal şartları elverişli okullarda eğitim görmelerini sağlamak için yaptığımız çalışmaların yanı sıra onların okulda geçirdikleri süre içerisinde sağlıklı beslenmeleri için kantinleri denetliyoruz. Bu tür denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek. Yeni eğitim - öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum ”dedi.