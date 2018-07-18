Alanya Belediyesi’nden parklara kameralı güvenlik önlemi

İHA ve TGRT Haber’in geçtiğimiz aylarda başlattığı ’Çocuk Parklarına Kamera Konsun’ kampanyasına Alanya Belediyesi’nden destek geldi. Alanya Belediyesi, yaptığı modern parklarla çocukların ve ailelerinin yüzlerini güldürürken bu parklarda aldığı kameralı güvenlik önlemleriyle de vatandaşların takdirini topluyor. Yapılan modern parkların yanısıra alınan güvenlik önlemleri de vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Bu sayede çocuklar modern oyun gruplarında neşe içerisinde oynarken ebeveynler de kendileri için yapılan kafeterya ve banklarda güven içinde vakit geçiriyor.

Kameralar 7/24 kayıt altında

Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri, yeni yapılan parkların proje aşamasında planlamasını yaparak kamera sistemini yapım esnasında parklara dahil ediyor. Şu ana kadar ekipler, Tosmur Parkı’na 2 adet, Başkanlar Parkı’na 1, 100. Yıl Parkı’na 2, Sulu Park ve Kedi Evi’ne 2, Balonlu Park’a 6, Trafik Eğitim Parkı’na 3, Konaklı Mahallesi’nde yapımı devam eden parkta ise 9 adet olmak üzere 7 parkta toplam 25 kamera kurarken bu sayının yapılacak yeni parklarla birlikte artacağı açıklandı.

Yücel: “Çocuklarımızın güvenliği birinci önceliğimiz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği bizlerin birinci önceliğidir. Henüz proje aşamasında planlayarak parklarımıza kamera sistemlerimizi yerleştiriyor ve 7/24 kayıt altına alıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda mevcut parklarımızda da inceleme başlatarak altyapı çalışmalarımızı yapacağız. Çocuklarımız parklarda güven içinde oynarken vatandaşlarımız da kendilerine ayırdığımız alanlarda huzurlu bir şekilde dinlenebilecekler.”

Vatandaşların herhangi bir suç unsurunda kamera görüntüleri için öncelikle karakola giderek şikayetçi olmaları ve savcılıktan gelecek talimat ile görüntülere ulaşılabileceği açıklandı.