Alanya Belediyesi’nden plaj temizliği

Alanya Belediyesi aşırı yağışların ardından plajlarda temizlik çalışmalarına başladı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri’ne bağlı ekipler şiddetli yağış sonrası plajlarda oluşan kirliliği ortadan kaldırmak için temizlik çalışması başlattı. Ekipler ilk olarak Galip Dere Plajı ile Karayolları arasında başladığı çalışmalara tüm plajlarda devam edecek.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Özellikle kuzey bölgelerinden dere ve ırmakların sel suları ile denize getirdiği kirlilik sahillerimizde görüntü kirliliği oluşturdu. Bunları bertaraf etmek için ekiplerimiz çalışma başlattı. Aşırı yağışların ardından bu görüntülerle her zaman karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle dere ve ırmakların bulunduğu alanlara çöp atmamaları konunda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.