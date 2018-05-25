Alanya Belediyesi’nden pozitif stres yönetimi semineri

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nce düzenlenen seminerde Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili, stres yönetimi konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde stres nedir, stresin faydaları, stresle başa çıkma yöntemleri gibi konular üzerine bilgiler verildi. İlişkileri, olumsuz düşünce biçimi, hatalı beslenme, iş ve zaman baskısı ve mizaç, kişinin yaşam karşısında kontrol duygusunu zorlayan ve gerginlik yaratan başlıca stres kaynakları olduğunu anlatan Yüksekbilgili, “Stres yönetimi kişiye, kendi stres kaynaklarını ve kendi stres tepkilerini tanıma ve bunları sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönlendirme becerileri kazandırmayı amaçlar” dedi.

Öncelikle stresin teşhis edilmesi gerektiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili, iletişimi artırmak, diyetine dikkat emek ve gülümsemenin stresle bahşedebilmenin en önemli başlıkları olduğunu söyledi.