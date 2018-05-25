Alanya Belediyesi’nden sahillere duş ve wc

Alanya Belediyesi tarafından ilk etapta ilçenin doğu sahillerine yapılacak 5 adet soyunma kabini, duş ve wc’nin projesi hazırlanarak 26.03.2018 tarihinde ihale edildi. 3 adet Mahmutlar sahiline, 1 adet Kargıcak sahiline ve 1 adet de Kestel sahiline olmak üzere 5 adet olan projenin her birinde 2 tane engelli wc, 2 tane normal wc, lavabolar ve 4 adet de soyunma kabini bulunuyor. Ayrıca projede 4 kişilik de duş yer alıyor. Doğu sahillerinde 5 noktaya yapılan soyunma kabini, wc ve duşların yapım işi Haziran ayında tamamlanacak.

Yücel: “Çok büyük bir ihtiyacı karşılıyoruz”

En temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda vatandaşların çok büyük sıkıntı yaşadığını kaydeden Belediye Başkanı Yücel, “Turizm sezonunda serinlemek için denizlerimize giren vatandaşlarımızın ve kente gelen misafirlerimizin en büyük ihtiyaçları olan duş, wc ve soyunma kabinlerinden oluşan mini tesisleri yoğun talep üzerine inşa ediyoruz. Şu an yapımları devam ediyor. Haziran ayında tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.