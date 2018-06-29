Alanya Belediyesi’nden sünnet hizmeti

Uzman sağlık ekipleri tarafından 3 gün boyunca gruplar halinde yapılacak sünnet programı bugün başladı.

Alanya Belediyesi ücretsiz sünnet hizmeti veriyor. Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Polikliniği’nde düzenlenen sünnet organizasyonuna Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal İşler Müdürü Bilal Nurgül, aileler ve çocukları katıldı. Alanya Belediyesi’ne başvurarak kayıt yaptıran ailelerin gelmesiyle birlikte sünnet organizasyonu dua töreni ile başladı. Aileler ve çocukları, uzman sağlık personelleri tarafından hijyenik ortamda gerçekleştirilen sünnet hizmetinden sırayla yararlandı.

Yücel’den erkeklik diploması

Çocukların erkekliğe adım attığı bu önemli anlarda onlara kirvelik yapan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşlarımıza her zaman yardımcı oluyoruz. Sömestr tatili ve yaz tatili boyunca yılda 300 çocuğa sünnet hizmeti veriyoruz” dedi. Çocukların mutlu gününde Başkan Yücel, çocuklara erkeklik diploması, kumandalı araba ve sünnet kıyafetli fotoğraflarını hediye etti.