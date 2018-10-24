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Alanya Belediyesi'nden yağış önlemi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün, gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek şiddetli yağış uyarısının ardından Alanya Belediyesi olası sorunların önüne geçebilmek için çeşitli tedbirler aldı.

Alanya Belediyesi, ilçe genelinde 5 şantiyede nöbetçi ekiplerle gece boyunca mesai yapacak.


Alanya Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün, gök gürültülü sağanak yağmur uyarısının ardından tedbirlerini artırdı. İlçe genelinde tüm ekipleri ile yağmursuyu giderleri ve ızgaraların temizliğine devam eden Belediye ekipleri, olası sorunların önüne geçebilmek için şantiyelerinde nöbetçi ekipler bekletiyor.


Alanya'nın altyapısının çok güçlü olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, buna rağmen ekiplerin gece boyunca tetikte olacağını söyledi.

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