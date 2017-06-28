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28 Haziran 2017 12:09

Alanya Belediyesinden yapılandırma uyarısı

Alanya Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İşgaliye, Eğlence ve Çöp Toplama Vergisi borcu bulunan vatandaşları yapılandırma uyarısında bulundu.

Alanya Belediyesinden yapılandırma uyarısı

28 Haziran 2017 12:09


Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “7020 Sayılı Af Kanunu kapsamında belediyemize Emlak, Çevre Temizlik, İşgaliye, Eğlence ve Çöp Toplama Vergi borcu bulunan vatandaşlarımız, 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai birimine kadar belediyemize ait tahsilat ofislerine uğrayarak vergilerini yapılandırabilirler. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza Belediye Binasındaki Emlak Servinde ve tüm tahsilat ofislerimizde görevli personellerimiz her türlü yardımı yapacaklardır” denildi.




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