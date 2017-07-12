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12 Temmuz 2017 11:49

Alanya Belediyesi’nden yayla yollarına asfalt

Alanya Belediyesi, Kaplanhanı, Söğüt ve Kocaoğlanlı yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Alanya Belediyesi’nden yayla yollarına asfalt

12 Temmuz 2017 11:49


Yayla yollarında yol genişletme ve altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kaplanhanı, Söğüt ve Kocaoğlanlı - Şifalı Su Gödüre Yaylası arasında 12 kilometrelik yolu genişleterek asfalt için hazır hale getiriyor.



“Doğu Mahallelerinin kullandığı önemli bir yol”


Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kaplanhanı-Söğüt Yaylası yolunun başta Demirtaş, Yeşilöz, Gümüşkavak ve Çamlıca Mahallesi olmak üzere pek çok mahallenin kullandığı önemli bir yol olduğunu söyledi. Başkan Yücel, “12 kilometrelik ana yolda öncelikli olarak genişletme ile beraber dere geçişlerine menfezler yapıldı. Çok geniş ve rahat bir yol oldu. Bu ay sonuna kadar asfalt hazırlığımız tamamlanmış olacak. Ardından asfaltını yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.




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