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03 Temmuz 2017 15:44

Alanya Belediyesi’nden yaylalarda asfalt seferberliği

Alanya Belediyesi, sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi’nden yaylalarda asfalt seferberliği

03 Temmuz 2017 15:44


Merkezden mahallelere ve yaylalara uzanan yatırım programı çerçevesinde birçok noktada bozuk yol, beton yol, kaldırım ve sıcak asfalt çalışması başlatan Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, tarihi Syedra Kalesi ve Avsallar Karasu yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Fen İşleri ekiplerimiz kentin pek çok noktasında, yayla yollarımızda dahil asfalt çalışmasını sürdürüyor. Alanya’nın tüm mahallelerinde kaliteli yolları ve ulaşımda konforu sağlamak için mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Şu an sıcak asfalt ekibimiz Syedra Kalesi yolu ile Seki Mahallesi’nde, sathı kaplama ekiplerimiz ise Avsallar Karasu yolunda çalışıyor. Karasu yolundan sonra Akdam ve çevresinde asfalt çalışmalarımız devam edecek” dedi.




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