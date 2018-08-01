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01 Ağustos 2018 15:25

Alanya Belediyesi’nden Yaylalı Mahallesi’ne çok amaçlı salon ve muhtar evi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yaylalı Mahallesi’nde yapımına başlanan çok amaçlı salon ve muhtar evi projesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Alanya Belediyesi’nden Yaylalı Mahallesi’ne çok amaçlı salon ve muhtar evi

01 Ağustos 2018 15:25


Alanya Belediyesi şehrin her yerinde sosyal alanları arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yaylalı Mahallesi Söylemezler mevkiinde projelendirilen çok amaçlı salon ve muhtar evi inşaatına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda “önce insan” odaklı belediyecilik anlayışımızla şehrimizin her bölgesinde sosyal alanları çoğaltacağız.” dedi.


"300 kişiye hizmet"


Alanya Belediyesi tarafından Yaylalı Mahallesi’ne kazandırılacak çok amaçlı salon ve muhtar evi, 300 kişiye aynı anda hizmet edebilecek. Bölgedeki vatandaşların düğün, cenaze, toplantı gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri salonun etrafında sosyal donatılar da olacak.Çocuklar için oyun gruplarının yer alacağı 3 bin metrekarelik alanda yetişkinler için de kamelyalı dinlenme yerleri oluşturulacak.


"Yeni yıldan önce hizmete girecek"


Başkan Yücel, nüfus yoğunluğu yüksek olduğu kırsal alanlarda da her türlü çalışmalarının devam ettiğini dikkat çekerek, "


Bu kapsamda Yaylalı Mahallemizdeki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan çok amaçlı bir salonu hizmete kazandırıyoruz. Halkımızın düğün, toplantı gibi etkinliklerini yapabilecekleri 300 kişilik bir salon ve muhtar evi inşa ediyoruz. Salonumuzun etrafında da kamelya ve çocuk oyun grupları ile geniş bir sosyal donatı alanı oluşturacağız. Şimdiden Yaylalı halkımıza hayırlı olsun.Temelini attığımız projemizi yılbaşından önce hizmete açmayı hedefliyoruz.”dedi.


Başkan Adem Murat Yücel’e inşaat alanındaki incelemesinde eşlik eden Yaylalı Mahalle Muhtarı Sait Şahin, mahalleye kazandırılacak olan projeler memnuniyetini dile getirdi.




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