Alanya Belediyesi'nin asfalt seferberliği aralıksız sürüyor

Çalışmalar kapsamında Toslak Mahallesi'nde 2.600 m, Uğrak ve İmamlı da 2.800 m batı yaylalarında 10 kilometre sathi kaplama çalışması 4 ayrı ekiple sürdürülüyor.

Alanya Belediyesi dört koldan başlattığı asfalt seferberliğine aralıksız devam ediyor. Merkezde Oba, Sugözü ve Dinek Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra iki ayrı sathi kaplama ekibi doğu ve batı mahallelerinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Uğrak Mahallesi Karagöz Mevki ile İmamlı Mahallesi Handeresi mevkii, Toslak Mahallesinde Çatalişam yolunda sathi kaplama çalışması aralıksız sürdürülüyor. Çatalişam Yolunun 15 yıl önce açıldığını belirten vatandaşlar ilk defa asfaltla tanıştıklarını söyleyerek Başkan Yücel'e teşekkür ettiler.

Başkan Yücel, “ Vatandaşlarımızın asfalt taleplerini yerine getirmeyi hedefliyoruz”

Alanya Belediyesinin mahallelerde ve yaylalarda başlattığı asfalt çalışmalarının vatandaşların talepleri doğrultusunda devam ettiğini açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sathi kaplama çalışmalarının Ekim ayı sonuna kadar sürdürüleceğini açıkladı. Başkan Yücel, “Ekim son una kadar vatandaşlarımızın talepleri ve kendi tespitlerimiz doğrultusunda 150 kilometre sathi kaplama çalışması planladık. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın taleplerini fazlasıyla yerine getirmeyi hedefliyoruz” dedi.