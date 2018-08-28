Alanya Belediyesi’nin ücretsiz sünnet hizmeti devam ediyor

3 gün sürecek olan sünnet hizmetinin ilk gününde 30 çocuk sünnet oldu. 2014 yılından bu yana ise, 700 çocuğun ücretsiz sünnet olduğu belirtildi.

Alanya Belediyesi tarafından Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde düzenlenen ücretsiz sünnet hizmetlerine devam ediliyor. Belirli aralıklarla düzenlenen sünnet hizmeti bugün 30 çocuğun daha sünnet edilmesi ile devam etti.

Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde yapılan toplu sünnete Alanya Belediye Başkan Yarımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ve sünnet olan çocukların aileleri katıldı. Okunan duaların ardından uzman sağlık personelleri tarafından çocukların sünneti gerçekleştirildi. Sünnet olan çocukları tek tek tebrik eden Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel, çocuklara çeşitli hediyeler ve erkeklik diploması takdim etti.

2014 Yılından itibaren 700 çocuk ücretsiz sünnet edildi

2014 yılından bu yana belirli aralıklarla ücretsiz sünnet hizmetlerine devam ettiklerini belirten Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, ’’Sosyal belediyecilik anlayışıyla farklı etkinliklerimizin yanı sıra ücretsiz sünnet hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. 2014 Haziran ayından bugüne kadar 700 çocuğumuzu ücretsiz olarak sünnet ettik. 2018 yılında ise 280 çocuk bu hizmetimizden yararlandı. Bu ayki talep doğrultusunda üç gün sürecek olan hizmetimizde de 100 çocuğumuz daha ücretsiz olarak sünnet olacak. Bugün 30 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdik. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşlarımız Tevfik Hoca Evi’ne müracaat edebilir’’ dedi.