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30 Temmuz 2018 12:40

Alanya Belediyesi’nin yayla yolu çalışmaları

Alanya Belediyesi, Alanya ile Gazipaşa’yı birbirine bağlayan Darı Deresi Mevkii’nde yayla yolu yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Alanya Belediyesi’nin yayla yolu çalışmaları

30 Temmuz 2018 12:40


Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler yayla yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 17 kilometrelik Koşdavut yolunu genişletip, asfaltlanmaya hazır hale getirdi. Ayrıca Alanya ile Gazipaşa yaylalarının bağlandığı Darı Deresi Mevkii’nde bulunan orman yolunu da tamamlanıp, hizmete açıldı.


Alanya ile Gazipaşa yaylalarını bağlayan yeni yolda meclis üyeleri ile incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e vatandaşlar teşekkür etti. Daha önce orman yolunu kullandıklarını belirten vatandaşlar, artık daha güvenli ve hızlı bir şekilde yaylalarına ulaşacaklarını bildirdi.


Yolun kısa sürede asfaltlanacağını belirten Başkan Yücel, " Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 4 ayrı noktada çalışmalarını sürdürdürüyor. Yayla kültürümüzün yaşaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.




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