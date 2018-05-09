Alanya caddelerini engelli bireylerin yaptığı lambalar aydınlatacak

Atölyede eğitim alan engelli bireylerin işlediği renk renk su kabağı lambaları da Hükümet Caddesi’ni aydınlatacak.

Alanya’da yaşayan engelli bireyler, Alanya Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi’nde bir yıl boyunca aldığı kurslar neticesinde ortaya çıkardığı el emeği göz nuru eserlerini Engelliler Haftası’nda sergileyecek. Bu yılki sergide farklı bir konsept belirleyen Alanya Belediyesi, engelli bireylerin su kabaklarını işleyerek yaptıkları gece lambalarıyla Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi’ni süsleyecek. Engelsiz Sanat Atölyesi’nde, engelli bireylerin işlediği su kabağını süsleyerek yaptıkları gece lambaları ile sokak ışıl ışıl parlayacak.

“Bu şehirde engel yok; sanat var”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Engelsiz Sanat Atölyesi kursiyerlerinin açtığı sergiye tüm Alanya halkını davet etti. Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatın her aşamasında yer alması için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Engelsiz Sanat Atölyemizde engelli çocuklarımızın ve bireylerin ortaya çıkardığı eserleri bu yıl Hükümet Caddesi’nde sergileyeceğiz. Engelsiz Sanat Atölyesi’nde engelli bireyler tarafından yapılan kabak süslemeleri de sergiye renk katacak. 10 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’da gerçekleştireceğimiz Engelsiz Sanat Atölyesi El Sanatları Sergimizin açılışına bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.