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07 Mayıs 2018 14:38

Alanya Çayarası Yaylası çarşı projesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çayarası Yaylası’nda yapımı devam eden yeni çarşı ve cami inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Alanya Çayarası Yaylası çarşı projesi

07 Mayıs 2018 14:38


Alanya Belediyesi, Çayarası Yaylası’nda Alanya- Konya yolu genişletme çalışmaları kapsamında yıkılan dükkânların yerine modern bir çarşı ve cami kazandıracağı projede inşaat çalışmalarına hızla devam ediyor. Projede 500 kişilik cami, içerisinde sağlık ocağı, tamirhane, manav, market, restoran, fırın gibi birçok dükkânın yer alacağı 34 tane yeni dükkan ile birlikte park ve sosyal alanlar yer alıyor.



“Dükkanlar ramazan bayramı öncesinde hizmete girecek”


Çayarası bölgesinde inşaat çalışmaları devam eden yeni çarşı ve kültür merkezi inşaatında sona gelindiğini vurgulayan Başkan Yücel, “Birçok mahallemiz buradan yaz kış alışverişlerini yapıyor. 34 tane yeni dükkân ile birlikte park ve sosyal alanlar yaparak Çayarası’nı adeta bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Dükkanlarımızı Ramazan Bayramı’ndan önce vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Merkezimizin vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.




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