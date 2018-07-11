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11 Temmuz 2018 13:00

Alanya Çayarası Yaylası’na yeni çarşı ve 500 kişilik cami

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çayarası Yaylası’nda yapımı devam eden yeni çarşı ve cami inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Alanya Çayarası Yaylası’na yeni çarşı ve 500 kişilik cami

11 Temmuz 2018 13:00


Alanya Belediyesi, Çayarası Yaylası’nda yol genişletme çalışmaları nedeniyle yıkılan dükkanların yerine yenisini yapıyor. Projede 500 kişilik cami, içerisinde sağlık ocağı, tamirhane, manav, market, restoran, fırın gibi birçok işletmenin yer alacağı 34 tane yeni dükkan ile birlikte park ve sosyal alanlar yer alıyor. Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Çayarası Yaylası’nda yapımı devam eden yeni çarşı ile cami inşaatında incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yörük kültürünü Toroslarda yaşatacağız” dedi.


Çalışmaların sonuna gelindiğini belirten Yücel, ‘’Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Çayarası Yaylası’nda bulunan alanı baştan sona yeniledik. 34 adet dükkan tamamlandı. Cami inşaatımızın çalışmaların da sona gelindi. Burada ayrıca kültür alanları da yer alacak. Çevre düzenlemesini de tamamladıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine açacağız’’ diye konuştu.




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