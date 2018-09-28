Alanya Caz Günleri 'Karsu' konseriyle başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, Karsu Dönmez'in sahne performansıyla başladı.

Alanya Belediyesinin her yıl düzenlediği, ulusal ve uluslararası caz platformunda prestijli bir yer edindiği Alanya Caz Günleri, tarihi Kızılkule meydanında başladı.

Alanya Caz Festivaline Ünlü Akını

Caz günlerinin ilk gününde sahne performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Karsu Dönmez'in konserine aralarında sinema ve televizyon oyuncusu Erkan Petekkaya, eski Türkiye güzeli Zerrin Erbaş, 2. Abdulhamid'in torunu Adile Osmanoğlu Tars gibi ünlü isimlerin yanı sıra binlerce vatandaş ve ilçedeki turistler de yoğun ilgi gösterdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in açılış konuşmasıyla başlayan konsere yüzlerce cazsever katıldı.

"Caz günlerimize, çıtayı yükselterek devam ediyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sanatsal etkinliklerle de geniş kitlelere ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Yücel, "Selçuklu'nun başkenti, Osmanlı'nın liman şehri ve turizmin gözbebeği Alanyamızda, Türkiye'nin en nitelikli sanat organizasyonlarından biri olan Caz Günleri'ne 15'inci kez ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Yıllardır çıtasını yükselterek sizlerle buluşturduğumuz Alanya Caz Günleri'nde bu yıl, yine caz müziğinin güçlü seslerini konuk edeceğiz. Dört gün boyunca, dünyanın ve ülkemizin bu alandaki en önemli isimlerini ağırlayacağız" dedi.

"4 gün boyunca müzik ziyafeti yaşayacağız"

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Farklılıkların oluşturduğu bu muhteşem ahengi, bir arada olabilmenin müthiş hazzını hep birlikte hissedeceğiz. Tarihin derinliklerinden izler taşıyan Kızılkule'nin bu dingin atmosferinde müziğin evrensel dilinde buluşup, 4 gün boyunca enfes bir müzik ziyafeti yaşayacağız. Şüphesiz ki; sanatsal ve kültürel etkinlikleri yaşatan toplumun ilgisi ve desteğidir. Sizlere ve değerli Alanya halkına çok teşekkür ediyorum. Sizlerin ilgisi ve desteği ile Caz Festivalimiz bu noktaya geldi. İnşallah gelecek yıllarda da, şehrimize kalite ve değer katan etkinliklerle Alanyamızın adını tüm dünyaya duyuracağız" ifadelerini kaydetti.

Caz günleri 30 Eylül'e kadar sürecek

Gecenin sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Uluslararası Caz Günleri anısına Karsu Dönmez'e ipek kozasından işlenmiş taç, çiçek ve plaket taktim etti. 30 Eylül'e kadar devam edecek caz günlerinin 2'nci gününde ise saat 20.30'da Sarah Lancman Invites Giovanni Mirabassi Trio ve hemen ardından saat 22.00'da Emin Fındıkoğlu Quartet tarihi Kızılkule meydanında cazseverlerle buluşacak.