Alanya çiçeklerle renklendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Park ve Bahçeler ekipleri, park, bahçe, kaldırım ve refüj ve yeşil alanları güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminde Park ve Bahçeler ekipleri Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı içinde bulunan yerlere 320 bin çiçek dikti. Alanya Merkez, Mahmutlar, Oba, Konaklı, Payallar ve Türkler’deki park, bahçe, refüj ve yeşil alanlara dikilen kışlık çiçekler açtı. Alanya’da adeta baharın müjdecisi olan lale, gül ve diğer çiçek türleri, bulvar ve caddelerde renk cümbüşleri oluşturdu. Etrafa güzel kokular saçan mevsim çiçeklerinin, ortaya koyduğu görsellik vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.

Daha güzel olsun diye

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Büyükşehir Belediyesi olarak Alanya’nın en iyi hizmetleri almasının yanı sıra ilçeyi görsel olarak da daha güzel hale getirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle park ve bahçeler ekiplerimiz, dört mevsim farklı bitki ve çiçekler dikerek ilçenin güzelliğine güzellik katıyor” dedi.