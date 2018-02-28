Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 12:01

Alanya çiçeklerle renklendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya sokak ve caddelerine 320 bin çiçek dikti.

Alanya çiçeklerle renklendi

28 Şubat 2018 12:01


Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Park ve Bahçeler ekipleri, park, bahçe, kaldırım ve refüj ve yeşil alanları güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminde Park ve Bahçeler ekipleri Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı içinde bulunan yerlere 320 bin çiçek dikti. Alanya Merkez, Mahmutlar, Oba, Konaklı, Payallar ve Türkler’deki park, bahçe, refüj ve yeşil alanlara dikilen kışlık çiçekler açtı. Alanya’da adeta baharın müjdecisi olan lale, gül ve diğer çiçek türleri, bulvar ve caddelerde renk cümbüşleri oluşturdu. Etrafa güzel kokular saçan mevsim çiçeklerinin, ortaya koyduğu görsellik vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.



Daha güzel olsun diye


Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Büyükşehir Belediyesi olarak Alanya’nın en iyi hizmetleri almasının yanı sıra ilçeyi görsel olarak da daha güzel hale getirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle park ve bahçeler ekiplerimiz, dört mevsim farklı bitki ve çiçekler dikerek ilçenin güzelliğine güzellik katıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç