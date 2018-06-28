Alanya Cikcilli Mezarlığı genişletiliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ilçesinin her yıl artan nüfusuna bağlı olarak doğan mezarlık ihtiyacı için çalışma başlattı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mevcut kullanım alanları dolmak üzere olan 45 dönümlük Alanya Cikcilli Mezarlığı’na 40 dönüm daha yeni alan ekliyor. İş makineleri 20 dönüme yakın alanı açtı. Kalan 20 dönümlük alanda ise çalışmaların 2 aylık bir süreçte bitirilmesi hedefleniyor. Diğer yandan Cikcilli Mezarlığı’nın namazgah yol, su ve elektrik gibi altyapı eksiklikleri de tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hatice Kayrakçı beraberindeki teknik ekiple birlikte Cikcilli Mezarlığı’nda incelemelerde bulundu. Çalışmalar bittiğinde Cikcilli Mezarlığı yaklaşık 85 dönümlük bir alanla Alanya halkına hizmet verecek.