Alanya Dim Grup yoluna sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alanya ilçesine bağlı Dim bölgesi grup yolunda asfalt çalışmalarına başladı. Ekipler, grup yolunda çalışmalarını titizlikle ve aralıksız sürdürüyor.

9 kilometrelik sıcak asfalt

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yaklaşık 9 kilometrelik grup yolunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin sıkça kullandığı güzergah turizm açısından da önem taşıyor. Sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Danışmanı İsa Akdemir, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sıcak asfalt kaplaması yapıyoruz, geçen hafta yine Alanya İlçemizin Şansa ve Kadıyakası yaylaları yolunda 7,5 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışmasını bitirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçeye hizmet veriyoruz” dedi.