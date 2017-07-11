Alanya EAH’de karaciğer biyopsisi yapılmaya başlandı

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine (AKHB) bağlı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Özer, artık karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisini yapmaya başladıklarını aktardı.

Karaciğer biyopsisi alarak, karaciğerde hasara neden olan viral hepatit enfeksiyonlarının tedavisine başladıklarını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özlem Özer, "Kaşıntı, halsizlik ve vücutta meydana gelen geçmeyen morluklar karaciğer hastalıklarının belirtisi olabilmekte. Karaciğer enzimleri ve hepatit markerleri yüksek olan hastalarda bir takım verilere bakmaktayız. Karaciğer enzimleri yüksek olan ve nedenini açıklayamadığımız durumlarda hastalarımızdan biyopsi alarak tanısını ve tedavisini belirlemekteyiz" dedi.

Karaciğer hastalıklarının sık karşılaştıkları hastalık grubu olmakla beraber birçok nedene bağlı olarak ortaya çıktığını belirten Yrd. Doç. Dr. Özlem Özer, "Bunlardan en sık karşılaştığımız viral enfeksiyonlara bağlı olan karaciğer hastalıklarıdır. ’Hepatit B ve C’ rahatsızlığı kronik karaciğer hastalığına yol açabilmekte. İkisi de karaciğer kanserine ve karaciğer sirozuna neden olabilmekte. Bunların tedavisini yapabilmemiz için de karaciğerden biyopsisi alınması gerekiyor. Alacağımız biyopsi ile karaciğerde hasara neden olan viral hepatit enfeksiyonların ve başka tür karaciğer hasarına yol açan hastalıkların tanısını koyup bir an önce tedavisine başlayabileceğiz" diye konuştu.