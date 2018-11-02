İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya ekibi Brooklyn Belediyesi'nde

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü, New York’un Brooklyn Belediyesi’nde incelemelerde bulundu.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü, New York'un Brooklyn Belediyesi'nde incelemelerde bulundu.


Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, New York'ta düzenlenen World Disability Union WDU Erişilebilir Şehirler Tanıtım Toplantısına katıldı. Başkan Yardımcısı Yüksel ve Nurgül daha sonra Dünya Engelliler Birliği Yöneticileriyle birlikte, New York'un en büyük ve en kalabalık bölgesi Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams'a resmi ziyarette bulundu.



Alanya ekibine yakın ilgi


Alanya ekibi, ziyaret esnasında Brooklyn bölgesi ve Alanya'da yürütülen erişilebilir kent uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Alanya'yı daha önceden tanıdığını ve çok sevdiğini söyleyen Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Alanya ekibiyle yakından ilgilendi. Belediyeler tarafından yapılacak tüm çalışmaların engelli bireyler göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini söyleyen Adams, Alanya Belediyesi'nin yaptığı örnek erişilebilirlik uygulamalarını da takdir etti. Başkan Adams, belediyeler arası ikili görüşmelerin devam etmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.