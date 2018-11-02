Alanya ekibi Brooklyn Belediyesi'nde

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü, New York'un Brooklyn Belediyesi'nde incelemelerde bulundu.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, New York'ta düzenlenen World Disability Union WDU Erişilebilir Şehirler Tanıtım Toplantısına katıldı. Başkan Yardımcısı Yüksel ve Nurgül daha sonra Dünya Engelliler Birliği Yöneticileriyle birlikte, New York'un en büyük ve en kalabalık bölgesi Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams'a resmi ziyarette bulundu.

Alanya ekibine yakın ilgi

Alanya ekibi, ziyaret esnasında Brooklyn bölgesi ve Alanya'da yürütülen erişilebilir kent uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Alanya'yı daha önceden tanıdığını ve çok sevdiğini söyleyen Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Alanya ekibiyle yakından ilgilendi. Belediyeler tarafından yapılacak tüm çalışmaların engelli bireyler göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini söyleyen Adams, Alanya Belediyesi'nin yaptığı örnek erişilebilirlik uygulamalarını da takdir etti. Başkan Adams, belediyeler arası ikili görüşmelerin devam etmesi gerektiğine de vurgu yaptı.