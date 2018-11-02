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Alanya Emişbelini su sorunu yaşamayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’nın Emişbeleni Mahallesi’ne 500 tonluk içme suyu deposu yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın Emişbeleni Mahallesi'ne 500 tonluk içme suyu deposu yapıyor.


ASAT ekipleri Emişbeleni Mahallesi'ne 500 tonluk içme suyu deposu yapıyor. Kaba inşaatı tamamlanan su deposunun fayans ve sıva gibi ince işçilikleri kaldı. Bunların da tamamlanmasıyla depoya içme suyu ana boru hattından bağlantı yapılarak depo hizmete alınacak. Bu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.


Emişbeleni'nde içme suyu 100 tonluk küçük bir depodan dağıtılıyordu. En ufak arıza ya da elektrik kesintisinde mahalle sakinleri saatlerce içme suyundan mahrum kalıyordu. Emişbeleni'ndeki depo kapasitesinin 5 kat artırılmasıyla artık mahallede içme suyu sorunu yaşanmayacak.

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