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27 Ağustos 2018 15:20

Alanya grup yolları asfalta hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesine bağlı Fakırcalı, Beldibi ve Başköy Mahallelerinin 9 kilometre uzunluğundaki grup yolunda asfalt hazırlık çalışması yapıyor.

Alanya grup yolları asfalta hazırlanıyor

27 Ağustos 2018 15:20


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya genelinde asfaltsız yol bırakmamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler son olarak Alanya ilçesine bağlı Fakırcalı, Beldibi ve Başköy Mahallelerinin grup yolunu asfaltla kaplamak için çalışmalara başladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yağmur suyunun yola taşmaması için belirlenen bölgelere büz koyarak şarampolleri temizliyor, dolgu malzemesi serilerek silindir ile sıkıştırıyor



Türel’e teşekkür


Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol asfaltla kaplanacak. Sadece üç mahalle sakinlerinin değil, Koşdavut üzerinden yaylaya giden vatandaşların da kullandığı önemli güzergahlardan biri olan Fakırcalı Yolu asfaltlandıktan sonra sürücüler daha konforlu bir yolda seyahat etmenin avantajını yaşayacak. Mahalle sakinleri ve muhtarlar, “Yol medeniyettir, bizlere vaat ettiği hizmetleri getiren ve sorunlarımız tek tek çözen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyoruz” dedi.




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