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19 Haziran 2018 12:54

Alanya Güney Düğün Salonu’nun temeli atılıyor

Alanya Belediyesi tarafından Güney (Hüddoğlu) Düğün Salonu’nun temeli yarın atılıyor.

Alanya Güney Düğün Salonu’nun temeli atılıyor

19 Haziran 2018 12:54


Alanya Belediyesi, Demirtaş Kültür Merkezi’nin ardından batı bölgesinde 10 mahalleyle birlikte çevre mahallelere de hizmet verecek yeni bir düğün salonu daha yapıyor. Güney Mahallesi’nde inşaat çalışmalarına başlanan Güney (Hüddoğlu) Düğün Salonu’nun temeli 20 Haziran Çarşamba günü (yarın) saat 16.00’da düzenlenecek törenle atılacak.



500 Kişilik ana salon ve muhtar odası bulunuyor


Projede 500 kişilik ana salon, muhtar odası, hazırlık odası, mescit, mutfak, bebek bakım odası bulunuyor. Ayrıca salonun dış mekânı da projelendirilerek çocuk oyun grubu, piknik alanları ve dinlenme mekânları oluşturulacak. Salondan Güney Mahallesi başta olmak üzere Burçaklar, Yenice, Orhan, Gözübüyük, Gümüşgöze, Karamanlar, Güzelbağ, Bayır ve Bayırkozağacı Mahallesi sakinleri de istifade edecek.



Yücel’den davet


Temel atma törenine tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “10 mahalle ile birlikte çevre mahallelerde hizmet verebilecek şekilde tasarlanan düğün salonumuzun temel atma törenine tüm halkımız davetlidir. Halkımız için bir projeyi daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Temel atma törenimize katılarak bu mutluluğa tüm halkımızın ortak olmasını istiyoruz” dedi.




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