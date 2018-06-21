Alanya Güney Hüddoğlu Düğün Salonunun temeli atıldı

Alanya’da 10 mahalle ile çevre mahallelere hizmet verecek olan Düğün Salonunun temel atma törenine Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yanı sıra MHP Milletvekili Mehmet Günal, MHP Antalya Milletvekili adayları Hüseyin Yıldız, Tarkan Akıllı, Ömer Özbek, Abdurrahman Başkan, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Yücel: “Sözümüzü yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz”

Temel atma töreninde Başkan Yücel, Alanya Belediyesi’nin batı bölgesinde beklentilerin ötesinde yatırımlar geçekleştirdiğini söyledi. Vatandaşların taleplerini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Yücel, “Verdiğimiz sözleri yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. Sizler istediniz, bizler söz verdik ve yapıyoruz” diye konuştu.

“4. düğün salonumuzu 2018 yılında hizmete açacağız”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Toslak, Kestel Düğün Salonları ve Demirtaş Kültür Merkezi’nden sonra 4. düğün salonumuzu da Güney Mahallemize yapıyoruz. Her zaman bize güvenen, bizi destekleyen halkımızın ve bölge muhtarlarımızın isteği doğrultusunda Güney Düğün Salonumuzun projesini hazırladık ve ihalesini gerçekleştirdik. Ardından hemen inşaatına başladık, bugün atacağımız temel atma töreninden sonra hızla çalışacağız ve 2018 yılı içerisinde tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız” dedi.

“10 Mahalleye hizmet verecek 2 Milyon TL maliyetli dev yatırım”

2 Milyon TL maliyetli salonda 700 kişilik ana salon, muhtar odası, gelin-damat odası ve mescidin yanı sıra çocuk parkı, piknik alanları ve dinlenme mekânlarının yer aldığını söyleyen Başkan Yücel, Güney Düğün Salonu’nun batı bölgesinde Güney, Burçaklar, Yenice, Orhan, Gözübüyük, Gümüşgöze, Karamanlar, Güzelbağ, Bayır ve Bayırkozağacı başta olmak üzere 10 Mahalleye hizmet vereceğini belirtti. Başkan Yücel, “10 Mahallenin yanı sıra çevresindeki bölge halkının istifade edebileceği, kültürel ve sosyal etkinliklerini yapabileceği konforlu bir salonu bölgemize kazandırıyoruz” diye konuştu.

Konaklı’ya Kültür Merkezi, Avsallar’a Kapalı Pazar yeri müjdesi

Batı bölgesinde hayata geçireceği yatırımların müjdeleri veren Adem Murat Yücel, “Alanya’nın en önemli mahallelerinden biri olan Konaklı’ya şanına yakışır bir şekilde hem düğün salonu hem de kültür merkezi gibi hizmet verecek dev bir sosyal tesis kazandıracağız. Projesini hazırladık, ihale aşamasına getirdik, inşallah kısa süre sonra Konaklı Kültür Merkezi’nin de temelini hep birlikte atacağız. Konaklı ve bölge halkımıza şimdiden hayırlı olsun. Alanya merkeze yaptığımız Kapalı Salı Pazarı’ndan sonra Avsallar Mahallemize ikinci kapalı pazarımızı yapacağız. Artık çiftçilerimiz, pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız daha modern ve daha konforlu bir Pazar alanında alışverişini yapabilecek” dedi.

Güzelbağ Mahallesi’ne meydan düzenlemesi

Alanya’nın en uzak mahallesi olan Güzelbağ Mahallesine meydan ve çevre düzenlemesi yapacaklarını dile getiren Başkan Yücel, “Güzelbağ’ın çehresini değiştireceğiz ve mahallenin cazibesini arttıracağız” diye konuştu.

“Hedefimiz cuma pazarı”

Bundan sonraki hedeflerinin Alanya merkezde Cuma Pazarı’nı yenilemek ve Alanya’ya yakışır bir sosyal tesisi kente kazandırmak olacağını söyleyen Başkan Yücel, “25-26 yıldır mahkemelik olan Cuma Pazarı’nda hukuksal sorunları çözdük, yeni projesini hazırladık. Oraya hem düğün salonu, hem kapalı Pazar alanı, hem de 700 araçlık otopark olarak hizmet verecek nezih bir mekân yapacağız. İhale süreci bitmek üzere. İnşallah en kısa sürede temelini atacağız.”

Mahmutlar’a Kültür Merkezi ve Düğün salonu

Mahmutlar Mahallesi’ne de bölgenin talebi doğrultusunda bir kültür merkezi yapacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Yücel, “Aynı zamanda Mahmutlar’ın ve çevresindeki bölge halkının serzenişlerini de biliyorum. 35 bin nüfuslu bir Mahmutlar’a 300-400 kişilik bir düğün salonunu reva göremezdik. Alanya’nın en büyük mahallesinden biri olan Mahmutlar’a şanına yakışır bir şekilde hem düğün salonu hem de kültür merkezi gibi hizmet verecek dev bir sosyal tesis kazandıracağız. Projesi hazır. 2018 yılında da inşaatına başlayacağız” dedi.

“Güneş Enerji Santralinden ayda 337 bin TL gelir”

Batı bölgesine çok önemli hizmetler kazandırdıklarını anlatan Başkan Yücel, “Üretken Belediyecilik anlayışıyla Toslak Mahallemizde 94 dönümlük bir alana kurduğumuz Güneş Enerji Santralimizden geçen ay 310 bin, bu ay 337 bin lira gelir elde ettik. Gerçekten ciddi rakamlar. Bu da gösteriyor ki; doğru yoldayız; doğru işler yapıyoruz. Batı bölgemizde Gündoğmuş sınırına kadar 25 yaylamıza hizmet veriyoruz, geçen yıl yayla yollarımıza 10 km asfalt döktük, bu yıl da batı yaylalarımızı 10 km daha asfaltla buluşturacağız.”

Festivale davet

Yücel, “25-27 Haziran’da gerçekleştireceğimiz 18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde de Alanya’yı her yerde şahlandıracağız. Çıtasını her yıl yükselttiğimiz festivalimiz 25 Haziran Pazartesi günü 17.30’da Yörük Göçü ve kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ülkemizin en önemli sanatçılarını ağırlayacağımız, sergilerimizle, etkinliklerimizle Selçuklu dönemini anlatacağımız festivalimize sizleri ve tüm Alanya halkını buradan davet ediyorum.”