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19 Eylül 2017 09:37

Alanya Güzelbağ’da meydan projesi hayata geçiyor

Alanya Belediyesi, Güzelbağ Mahallesi’nde meydan düzenlemesi ve yeni yollar yapıyor.

Alanya Güzelbağ’da meydan projesi hayata geçiyor

19 Eylül 2017 09:37


Alanya Belediyesi Fen işleri ekipleri, Güzelbağ Mahallesi’nde meydan düzenlemesi yaparken, mahallenin kuzeyindeki yerleşim yerlerini de yeni yollar açıyor. Meydan düzenleme çalışmaları kapsamında merkezden sonra ara sokaklarında parke taşı ile kaplanacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şu an bölgede 3 ayrı noktada çalışma yapıyoruz. Daha önce mevcut yolları daha işlevsel hale getirerek 10 kilometre asfalt yaptık. Mahalle merkezindeki okulu yeniden düzenleyerek çocuklarımızın hizmetine sunduk. Şu an mahalle meydanı yanı sıra kuzeydeki yerleşim yerlerine rahat ulaşım sağlanması için yol ve taş duvar çalışmamız devam ediyor” dedi.




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