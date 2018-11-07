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Alanya Hacet'te meydan projesi başladı

Alanya Belediyesi, Hacet Mahallesi’nde meydan projesine start verdi.

Alanya Belediyesi, Hacet Mahallesi'nde meydan projesine start verdi.


Hacet Meydanı ve Sak Deresi Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında Alanya, 2 bin 800 metrekare büyüklüğünde dev bir meydana kavuşacak. Özel tasarım aydınlatmalara sahip meydanda, anıt ağaçların da yer aldığı özel peyzaj projesi uygulanacak, proje kapsamında metal ağaçlar, giriş takı, müzik köşesi, çocuklar için kauçuk oyuncaklar, özel tasarım banklar, kinetik enerji ile çalışan müzik aletleri, gölgelikler, heykeller, kitap okuyan anne ve kız heykeli zeytin ağaçları ile muhtar evi de bulunacak.



4 Bin metre yürüyüş yolu yapıldı


Proje kapsamında 4 bin metre de yürüyüş yolu yapıldı. Bu yürüyüş yolu için Sak deresinde ıslah çalışmaları tamamlanırken, üzerinde özel tasarım banklar, elektronik müzik aletleri ve çocuk oyun gruplarının yer aldığı modern yürüyüş yolu oluşturuldu.


Alanya Belediyesi, ayrıca çalışmalar kapsamında Hacet Kavşağı'nda yol güzergahlarını değiştirerek, 25 Metrelik Yol ile bütünlük sağladı. Sak deresi yürüyüş aksını bütünlemek için 25 metrelik yoldaki meydan cephesi genişletildi.



Yücel: “Alanya'nın çehresi değişecek”


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bu özel meydan projemiz Alanyamızın çehresini değiştirecek, şehrimiz özel bir meydana daha kavuşacak. Ayrıca Hacet Kavşağı'nda ulaşımı da çok rahatlatacağız. Çevreyolundan sahile kadar kesintisiz uzanacak olan yürüyüş yolunun son etabını da tamamladık. Alanyamızın pozitif değişimi, gelişimi ve güzelleşmesi için çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız sürecek" dedi.

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