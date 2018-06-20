Alanya Hacımehmetli’nin su sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaz aylarında kuraklık yaşanan kırsal mahallelerde temiz içme suyu takviyesi için su depoları inşa ediyor. ASAT, bu kapsamda Alanya Hacı Mehmetli Mahallesi’nin yıllardır yaşanan içme suyu sorununu inşa ettiği 3 adet yeni içme suyu deposuyla çözüme kavuşturdu. 100, 200 ve 250 metreküplük su depoları Hacı Mehmetli’de içme suyu sorununu tarihe gömdü. ASAT ekipleri, şebeke ve isale hattı yenileme çalışmalarında Hacımehmetli Mahallesi’nin bazı bölgelerinde bozulan yollar ASAT ekiplerince asfaltlandı.