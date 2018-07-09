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09 Temmuz 2018 12:02

Alanya Hasta Yakınları Tesisi kaba inşaatı bitti

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki en önemli sosyal hizmet yatırımlarından biri olan Hasta Yakınları Sosyal ve Kültürel Tesisi’nin kaba inşaatı tamamlandı.

Alanya Hasta Yakınları Tesisi kaba inşaatı bitti

09 Temmuz 2018 12:02


Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başladığı otel konforundaki sosyal tesisin inşaatında sona geliniyor. Şehir dışından Alanya’ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta yakınlarının ücretsiz konaklayacağı Hasta Yakınları Sosyal ve Kültürel Tesisi’nin kaba inşaatı tamamlandı.



Ücretsiz konaklama imkanı


3 milyon liraya mal olacak 24 odalı, 50 yatak kapasiteli tesis Alanya’nın önemli bir eksikliğini giderecek. Oba Mahallesi’ndeki Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanına yapılan tesiste, şehir dışından Alanya’ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta yakınları ücretsiz olarak konaklayacak. Hasta yakınları, hastane bahçelerinde ve banklarda gecelemekten kurtulacak.



Otel konforunda


Otel konforundaki tesiste, her biri 30 metrekare olan 2 kişilik konforlu odalarda mutfak nişi, banyo, 2 yatak, gardırop nişi, çekyat ve balkon bulunacak. Ayrıca, resepsiyon, lobi, idari birimler, restoran, jimnastik salonu ve her katta mescit olacak. Tesiste, açık otoparkı, servis alanları, kentsel park alanı ve güvenliği ile hasta yakınlarının rahatı için tüm donanım yer alıyor.




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