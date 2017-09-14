Alanya Hasta Yakınları Tesisi yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başladığı sosyal tesisin temeli Ağustos ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından atılmıştı. Şehir dışından Alanya’ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta yakınlarının ücretsiz konaklayacağı Alanya Hasta Yakınları Sosyal ve Kültürel Tesisi hızla yükseliyor. 4 katlı olacak tesisin üçüncü katının beton dökümüne başlandı.

Yaklaşık 3 milyon liraya mal olması beklenen tesis, kalitesiyle otel konforunu aratmayacak. Hasta yakınları, hastane bahçelerinde gecelemekten kurtulacak. Tesiste, her biri 30 metrekare olan 2 kişilik konforlu odalarda mutfak, banyo, 2 yatak, gardırop, çekyat ve balkon bulunacak. Ayrıca, resepsiyon, lobi, idari birimler, restoran, jimnastik salonu ve her katta mescit olacak. Tesiste, açık otoparkı, servis alanları, kentsel park alanı ve güvenliği ile hasta yakınlarının rahatı için tüm donanım yer alıyor.

Güney: “Başkan Türel Alanya’ya önemli yatırımlar yapıyor”

Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Hasta Yakınları Sosyal ve Kültürel Tesisi inşaatındaki çalışmaları inceledi. İnşaatta incelemelerde bulunan Güney, “Başkanımız Menderes Türel, Alanyamıza önemli yatırımlar yapıyor. Alt ve üst yapıdaki hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Alanya’da yaptığı yatırımlarla ortaya koyuyor. Kadınlar Plajı, Aşevi ve Hasta Yakınları Tesisi bunlardan sadece bir kaçı. Alanya’ya şifa bulmaya gelen vatandaşlarımızın yakınları bu tesisten faydalanacak” dedi.