Alanya İstiklal Caddesi yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmasını tamamladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada su, kanalizasyon ve elektrik hatlarının zarar görmemesi için ASAT ve AKEDAŞ işbirliği içinde çalışma yapıldı. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan eski hatlar yenilendi. Gidiş-geliş 2 kilometre uzunluğundaki caddede eskimiş olan kaldırım taşları yeniden düzenlendi. Yolun iki şeridinde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Güzelbağ Yolu’ndan başlayarak Konaklı Hali’ne kadar devam eden caddenin yeni görünümü vatandaştan tam not aldı.