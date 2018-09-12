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Alanya Kalesinde güzeller geçidi

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın katkılarıyla Alanya’da kampa giren Finlandiya Güzellik Yarışması finalistleri, çekimlere başladı.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın katkılarıyla Alanya'da kampa giren Finlandiya Güzellik Yarışması finalistleri, çekimlere başladı. Finlandiya'nın resmi güzellik yarışması Miss Finland'ın 10 finalisti Alanya'da kampa girdi. Güzeller Alanya'ya ayak basar basmaz şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini içeren yerlerinde çekimlere başladı. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) öncülüğünde Alanya Belediyesi başta olmak üzere sponsorların katkılarıyla Alanya'ya alınan kamp Finlandiya pazarında ülke ve Alanya tanıtımı açısından büyük önem taşıyor.

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