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Alanya Karamanlar'da asfalt sevinci

Alanya Belediyesi Karamanlar Mahallesi’nde asfalt çalışması yaptı.

Alanya Belediyesi Karamanlar Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe genelinde merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.


Başkan Yücel, “Şu an batı mahallelerimizden Karamanlar ve Orhanlar Mahallesinin kullandığı “Çay Yolu'nda” 2 kilometre asfalt çalışmamız devam ediyor. İlk defa asfalt yapılan çay yolu Karamalar ve Orhanlar'a ulaşımı 5 kilometre kısaltacak. Daha önce patika niteliğinde olan bu yolu genişleterek asfalta hazır hale getirdik. Asfalt çalışmasının ardından halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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