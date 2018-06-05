Alanya Kargıcak Mahallesi’ne yeni park

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kargıcak Mahallesi Makinistler Sokak üzerindeki bin 310 metrekarelik yeşil alan içerisinde yapılan çocuk parkını hizmete sundu. Parkta, çocuk oyun grupları, dış mekân spor aletleri, tenis kortu, oturma alanları yer alıyor.

Tenis kortu ve basketbol sahasını gençlerinde kullanabileceğini açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocukların ve gençlerin bir çok aktivite ile birlikte zaman geçirebilecekleri bir alanı Kargıcak Mahallemize kazandırdık. Tüm çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.