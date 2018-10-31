Alanya Küçükhasbahçe'de kaldırım çalışması

Alanya Belediyesi Küçükhasbahçe Mahallesi'nde kaldırım çalışması başlattı.

Alanya Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından Küçükhasbahçe Mahallesinde kaldırım çalışması başlatıldı. Cadde, sokak ve ana yollara yapılan çalışmaların devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çalışmalarımız planlanan program kapsamında devam ediyor. Kendi tespitlerimiz ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kırsal ve merkez mahallelerde ekiplerimiz düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yönde yürüttüğümüz çalışmalar yapılan keşiflerin ardından da devam edecek” dedi.